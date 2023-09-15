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НовостиСпорт15 сентября 2023 7:53

В Иркутске 16 сентября ограничат движение транспорта из-за "Кросса Нации"

Ограничения будут действовать до 13.00
Елена СИНИЦА
В Иркутске 16 сентября ограничат движение транспорта из-за "Кросса Нации"

В Иркутске 16 сентября ограничат движение транспорта из-за "Кросса Нации"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске из-за Всероссийского дня бега "Кросс Нации" ограничат движение транспорта по некоторым улицам. Ограничения будут действовать 16 сентября с 08.30 до 13.00. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-В связи с этим не получится проехать по бульвару Гагарина на участке улицы Красного Восстания до Чкалова, а также по улице Чкалова от бульвара Гагарина до улицы 5-й Армии и по Карла Маркса – от 5-й Армии до бульвара Гагарина.

Просьба водителей учитывать ограничения при планировании поездок в центре города.

Ранее сообщалось, что в Иркутске ограничат движение транспорта 17 сентября. Это связано с проведением гала-концерта «Байкальские духовые Ассамблеи».