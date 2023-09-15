В Хомутово сделали четыре спортивных площадки "Остров сокровищ"
Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
В Хомутово Иркутской области сделали четыре спортивных площадки "Остров сокровищ". Об этом сообщает Байкал24.
-Работы выполняются по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий". На нее в регионе было направлено 5,7 млн рублей. При этом 1,9 млн рублей выделили из федеральной казны, - говорят в правительстве региона.
На этих площадках есть зоны для занятий баскетболом, футболом, волейболом. Также имеется и веревочная тропа.
Площадку можно использовать в любое время года. Отметим, что она устроена таким образом, что доступна и маломобильным группам населения.