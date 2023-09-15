В Иркутской области семье участника СВО помогли восстановить дачный участок Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

По поручению Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева семье участника СВО из Усолья-Сибирского помогли восстановить дачный участок после пожара в СНТ. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Пожар случился весной этого года. В результате пострадали забор, теплица и садовый домик.

В результате при содействии региональных и городских властей на участке все это восстановили.

-Благодаря общим усилиям и сплоченной работе, за короткий срок земельный участок вновь приобрел ухоженный вид и в следующем году семья сможет продолжить заниматься садовыми делами, - отметили в правительстве.