В Иркутске осудят молодого человека, до смерти избившего прохожего на улице Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске перед судом предстанет молодой человек, до смерти избивший прохожего на улице. Об этом сообщает пресс-служба следкома Иркутской области.

-Днем 6 июля 19-летний житель встретил знакомого мужчину, с которым у него были неприязненные отношения. Между ними возник конфликт, он перерос в драку, - говорят в следкоме.

Обвиняемый нанес несколько ударов, из-за которых потерпевший упал на землю. Потом молодой человек ударил мужчину ногой по голове. Как итог, спустя несколько дней 42-летний пострадавший скончался.

Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции по горячим следам. На допросе следователям СК он признался в содеянном, раскаялся.

Дело направлено в суд.