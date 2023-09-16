Прокуратура поставила на контроль задержки рейсов из аэропорта в Иркутск. Фото: телеграм-канал директора аэропорта "Байкал" Дмитрия Гармаева

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров из-за задержек вылетов из аэропорта Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства в своих социальных сетях.

- 16 сентября из-за неблагоприятных метеоусловий задержаны рейсы в Екатеринбург, Санкт-Петербург, Красноярск, Москву, Уфу, Бангкок и Бишкек, - говорят в прокуратуре.

Сейчас в аэропорту организован выездной прием граждан.

Ранее сообщалось, что часть рейсов из-за тумана были перенаправлены из Иркутска в Улан-Удэ.