Стадион «Труд» в Иркутске планируют обновить Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В 2023 году стадиону «Труд», известному всем иркутянам, исполняется 100 лет. Именно на нем начинали свой путь огромное количество спортсменов, которые стали известны за пределами Иркутской области и страны. Об этом сообщает в своем телеграмм-канале губернатор региона Игорь Кобзев.

- Нет никаких сомнений, что этот стадион нужен Иркутску. Он важен для спортсменов и удобен в плане логистики, но мы прекрасно понимаем, что этой арене нужно обновление, - отметил Игорь Кобзев.

Губернатор рассказал, что вопрос обновления стадиона будет прорабатываться. По его словам, это не дело одного года, поэтому работа будет разбита на этапы. Но главное – начать.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Иркутске прошел Парад Российского студенчества.