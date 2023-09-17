Чемпионат России «Лесоруб-2023» завершился в Иркутске Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Чемпионат среди вальщиков леса «Лесоруб-2023» завершился в Иркутске. В регионе он проводился впервые. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

– В течение двух дней участники демонстрировали свой профессионализм. От Приангарья в чемпионате свои навыки показали две команды. Лучший результат был у Алексея Шлякова. Он стал вторым в зачете среди операторов харвестеров – лесозаготовительной машины, обеспечивающей валку деревьев, обрезку сучьев и раскряжевку очищенного от сучьев ствола на сортименты и их сортировку, - рассказывают в правительстве.

Первое место заняла команда Республики Карелии. А первой среди женщин-участниц стала Анастасия Фофанова.

В иркутском чемпионате, который проходил на острове Конный, участвовало 29 команд из 17 регионов России. Профессионалы демонстрировали навыки в замене цепи, раскряжевке, валке леса, обрезке сучьев и общей эстафете.