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НовостиПроисшествия17 сентября 2023 11:50

В МВД прокомментировали конфликт между мужчинами в супермаркете Иркутска

Иркутянин ударил своего оппонента ножом на почве неприязненных отношений
Таисия ЧЕМИСОВА
В МВД прокомментировали конфликт между мужчинами в супермаркете Иркутска

В МВД прокомментировали конфликт между мужчинами в супермаркете Иркутска

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Конфликт между двумя мужчинами произошел в супермаркете Иркутска на пересечении улиц Александра Невского и Пискунова. 17 сентября около 13:00 37-летний и 39-летний иркутяне поссорились на почве неприязненных отношений. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- По предварительным данным оба мужчин применили травматическое оружие, затем один из участников конфликта нанес своему оппоненту ножевое ранение, после чего скрылся, - рассказывают в полиции.

Потерпевшего госпитализировали. Спустя некоторое время, иркутянин, ударивший пострадавшего ножом, самостоятельно пришел в отдел полиции. По его словам, конфликт был личного характера.

Теперь сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все детали и обстоятельства произошедшего.