Победителей чемпионата «Лесоруб-2023» определили в Иркутске Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Победителей чемпионата России среди вальщиков леса «Лесоруб-2023» определили в Иркутске 17 сентября. Такое мероприятие проводилось в Приангарье впервые. Об этом сообщают на официальном сайте правительства Иркутской области.

- От Иркутской области в чемпионате принимали участие две команды. Лучший результат был у Алексея Шлякова. Он занял второе место в зачете среди операторов харвестеров – лесозаготовительной машины. Мужчина показал себя в валке деревьев, обрезке сучьев, раскряжевке ствола на сортименты и их сортировку, - рассказывают в правительстве.

Первое место заняла команда из Карелии. Участники показали лучшие результаты в зачете операторов бензомоторных пил, комбинированной эстафете. А среди женщин участниц, первой стала Анастасия Фофанова.

Первое место в соревнованиях вальщиков завоевали участники из Чувашской Республики. В индивидуальном зачете отличился житель Брянской области Владимир Буянов. Среди юниоров победил Георгий Захаров из Татарстана.

В чемпионате принимали участие 78 человек, среди них 19 команд из 17 регионов страны.