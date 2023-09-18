Из жизни ушел первый директор Института социальных наук ИГУ Владимир Решетников. Фото: ИГУ

17 сентября 2023г. в возрасте 75 лет скончался видный российский ученый, доктор философских наук, профессор, до 2022 года в течение 25 лет директор Института социальных наук, член Ученого совета Иркутского государственного университета Владимир Алексеевич Решетников.

Родился Решетников В. А. в 1947 г., в юности трудился в рабочих организациях и это внесло в него глубокое понимание людей, уважение к ним, помогло сформировать качества работоспособности и добросовестности. Одновременно сумел проявить лидерские потенциалы, что позволило ему не только увлекать людей на добрые дела, но и в будущем занимать ответственные должности и руководить научно-педагогическими коллективами.

В 1970 г. Владимир Алексеевич окончил Иркутский институт иностранных языков. Лидерство, ярко проявившееся уже в годы учебы, после института вылилось в активную работу в комсомоле, где он пошел ступени от рядового лектора до директора Ангарской зональной школы комсомольского актива. В это время он проявил себя отличным организатором, и эти качества пронес через всю жизнь.

Кандидатскую диссертацию защитил в Москве, и с 1984 г. работал доцентом в ИГУ. Докторскую диссертацию по философии на оригинальную и общественно значимую тему «Духовные основы современной политической культуры» защитил в 1992 г. в Санкт-Петербургском государственном университете. Во время работы в ИГУ был незаурядным и творческим преподавателем, отлично владеющим и содержанием преподаваемых предметов, и методическим инструментарием и пониманием психологии студентов и всех других обучаемых. Можно сказать, что Владимир Алексеевич являлся Учителем с большой буквы и замечательным воспитателем, зачастую формировавшим значимые качества молодежи с помощью личного примера. Как лектора его отличали глубина и оригинальность выступлений в разных аудиториях . Высокие организаторские качества и понимание социальных процессов позволили ему в 1997 году создать Институт социальных наук ИГУ, который стал готовить кадры для бурно развивающейся в России и Иркутской области социальной сферы.

Сам профессор Решетников В.А. был активным в научной сфере: имеет более 100 работ, которые в основном раскрывают гуманистические основы человеческой истории. 15 аспирантов и соискателей под его руководством защитили кандидатские диссертации. С 2001 по 2011 год он являлся председателем докторского совета ИГУ по философии и социологии. Эта его работа весьма значима, поскольку диссертационные советы всегда были и будут стимулами развития научной теории и практики.

Владимир Алексеевич постоянно сотрудничал с зарубежными коллегами. Опыт такой работы позволил ему участвовать в организации совместной с французским университетом Париж-8 научной школы студентов и преподавателей: в 2016 г. на Байкале, а в 2018 г. непосредственно во Франции, в Париже.

Решетников В. А. был отличный семьянином, живущим более полвека в душевной гармонии со своей женой Зинаидой. Много сил отдавал воспитанию детей; его дочь Екатерина пошла по стопам отца - стала кандидатом наук и отлично справляется с обязанностями заведующей кафедрой социальной работы ИСН ИГУ. Те, кто знал Владимира Алексеевича по личным контактам, выделяли в нем гостеприимность, стремление внести уют и комфорт в душу друга и гостя, порядочность и эмпатию.

В.А. Решетников заслуженно получал федеральные, региональные и ведомственные награды. В 2004 г. он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством», ему присвоено звание «Почетный работник высшего профессионального образования РФ», имеет Почетные грамоты Министерства высшего и среднего образования РФ., Иркутской областной и городской администрации. Владимир Алексеевич – Заслуженный профессор ИГУ.

Стоит подчеркнуть, что Решетников Владимир Алексеевич всей прожитой жизнью проявил себя богатой, многогранной и гармоничной личностью, дела которой навсегда останутся в памяти людей, его коллег и учеников.

Группа товарищей

Прощание состоится 21 сентября (четверг) в 14.00. в ритуальном зале по адресу: Иркутск, бульвар Гагарина, 4, строение 1.