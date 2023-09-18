Шесть детей получили травмы в ДТП на улицах Иркутска за неделю. Фото: Госавтоинспекция Иркутска

За минувшую неделю в ДТП на дорогах Иркутска пострадали шесть детей. При этом, двое из них получили травмы в одном и том же дворе на проспекте Маршала Жукова только за вчерашние сутки. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутска.

- 17 сентября водитель «Сузуки Эвери Плюс», сбил 10-летнюю девочку, которая перебегала дорогу на дворовой территории. Спустя некоторое время, в районе той же улицы, водитель машины «Шкода Кодиак» наехал на 8-летнего ребенка с самокатом, - рассказывают в прокуратуре Иркутской области.

Ранее, 15 сентября на улице Седова столкнулись три автомобиля. В одном из них сидела несовершеннолетняя пассажирка. Девочка пострадала. А 12 сентября в поселке Молодежный автомобиль столкнулся с питбайком, которым управлял 14-летний подросток. Кроме того, 11 сентября в поселке Дзержинск 49-летняя женщина сбила 6-летнего ребенка, переходившего через дорогу. В этот же день в селе Максимовщина 17-летний подросток на мотоцикле врезался в 7-летнего школьника на велосипеде.

В авариях несовершеннолетние получили травмы различной степени тяжести. Причины произошедшего устанавливаются.