Избил и зарезал: житель Иркутской области расправился с сожительницей на почве ревности

Жителя Иркутской области приговорили к 7 годам колонии за убийство сожительницы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Чунском районе Иркутской области местному жителю, убившему сожительницу, вынесли приговор. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

- В октябре 2022 года 52-летний подсудимый, вместе со своей сожительницей, распивал спиртные напитки в селе Червянка. В какой-то момент, на почве ревности, обвиняемый кинулся на пострадавшую и стал ее избивать, после чего взял нож и ударил им женщину три раза в грудь. От полученных ранений пострадавшая скончалась на месте, - рассказывают в следственном комитете.

Мужчина покинул дом и сообщил об инциденте знакомым, которые вызвали полицию. Виновника задержали и поместили под стражу. Его приговорили к семи годам колонии строгого режима.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о конфликте, между двумя мужчинами, который произошел на территории супермаркета в Иркутске.