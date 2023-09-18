Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отказался от депутатского мандата Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заседание избирательной комиссии Иркутской области состоялось 15 сентября. Некоторые кандидаты в депутаты Законодательного Собрания, избранные в парламент, отказались от получения мандата. Среди них и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Об этом сообщает пресс-служба регионального избиркома.

- Кроме Игоря Кобзева, от мандата отказался председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев. А также следующие лица: Александр Городской, Сергей Левченко, Андрей Чернышев, Максим Торопкин, Леонид Слуцкий, Вадим Семенов, Владимир Самойлович, Николай Хрычов и Евгений Юмашев, - говорят в избиркоме.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что Сергей Гомбоев сложил полномочия мэра Нукутского района.