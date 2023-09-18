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НовостиОбщество18 сентября 2023 7:51

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отказался от депутатского мандата

Кроме него от мандата отказались еще 10 человек
Таисия ЧЕМИСОВА
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отказался от депутатского мандата

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отказался от депутатского мандата

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заседание избирательной комиссии Иркутской области состоялось 15 сентября. Некоторые кандидаты в депутаты Законодательного Собрания, избранные в парламент, отказались от получения мандата. Среди них и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Об этом сообщает пресс-служба регионального избиркома.

- Кроме Игоря Кобзева, от мандата отказался председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев. А также следующие лица: Александр Городской, Сергей Левченко, Андрей Чернышев, Максим Торопкин, Леонид Слуцкий, Вадим Семенов, Владимир Самойлович, Николай Хрычов и Евгений Юмашев, - говорят в избиркоме.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что Сергей Гомбоев сложил полномочия мэра Нукутского района.