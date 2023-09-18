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НовостиОбщество18 сентября 2023 9:46

В Иркутске на Волжской улице обустроят новые торговые ряды

Они появятся вместо незаконных НТО
Елена СИНИЦА
В Иркутске на Волжской улице обустроят новые торговые ряды

В Иркутске на Волжской улице обустроят новые торговые ряды

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Вблизи здания № 14/1 на улице Волжская планируют установить новые ряды для уличной торговли. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

-Они появятся вместо самовольных нестационарных торговых объектов. Последние демонтируют в скором времени, территорию благоустроят, - говорят в администрации города.

Как отметил начальник отдела контроля департамента потребительского рынка администрации города Евгений Бессонов, в мэрию постоянно поступали жалобы от жителей на грязь и мусор в этом районе. Власти ставят перед собой цель создать цивилизованные условия для торговли, обеспечить комфорт для продавцов и покупателей.