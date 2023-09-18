В Иркутске на Волжской улице обустроят новые торговые ряды Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Вблизи здания № 14/1 на улице Волжская планируют установить новые ряды для уличной торговли. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

-Они появятся вместо самовольных нестационарных торговых объектов. Последние демонтируют в скором времени, территорию благоустроят, - говорят в администрации города.

Как отметил начальник отдела контроля департамента потребительского рынка администрации города Евгений Бессонов, в мэрию постоянно поступали жалобы от жителей на грязь и мусор в этом районе. Власти ставят перед собой цель создать цивилизованные условия для торговли, обеспечить комфорт для продавцов и покупателей.