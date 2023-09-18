Не вернулась после школы: в Иркутске разыскивают 17-летнюю девушку Фото: Олег ЗОЛОТО

В Иркутске полицейские разыскивают пропавшую несовершеннолетнюю девушку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

-Девушке 17 лет, она плохо слышит, - говорят в полиции.

По имеющейся информации, девушка вышла из образовательного учреждения около 17.30. После на маршрутном такси №56 вместе с подругой уехала домой. Однако домой она так и не пришла.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Алисы Сергеевой, оперативники просят сообщить об этом по телефону дежурной части отдела полиции 6 МУ МВД России "Иркутское" 21-36-00, или сотрудника уголовного розыска - 89025402436, или добровольцев - 89140070273.