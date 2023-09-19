Отопительный сезон начался в Иркутске Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Отопительный сезон официально начался в Иркутске 18 сентября и продлится ориентировочно до мая. Об этом сообщил оператор тепловых сетей города.

- Сначала тепло приходит в больницы, детские сады, школы и другие социальные учреждения. Владельцы многоквартирных домов принимают решение о включении отопления в своем доме совместно с управляющими компаниями, ориентируясь на температуру наружного воздуха. Поэтому запуск производится поэтапно, - рассказывают в компании.

Кроме того, важно знать, что эксплуатацией оборудования и инженерных коммуникаций до входа в дом - занимаются специалисты участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ. А внутри дома - управляющая компания. Именно она готовит жилые дома к отопительному сезону.

Если отопительный сезон начался, а батарее в квартире холодные, можно позвонить в УК или ТСЖ и узнать, с какой даты по графику появится отопление в доме. Кроме того, если отопление по графику должно быть запущено, а радиаторы все-равно холодные, следует узнать у управляющей компании причину, по которой отопление не подключено.