Один день из жизни цесаревича Николая. Сегодня Фото: Евгения ГУСЕВА

В Иркутске началась работа над проектом по созданию VR-тура "Один день из жизни цесаревича Николая", который стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив.

Инициаторами и участниками проекта стали Фонд развития ИОХМ им. В.П.Сукачева, Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачева, иркутская фирма RUFUS MEDIA (ИП Вахрушев B.B.), московские сценаристы и режиссеры. К съемкам планируют привлечь иркутских актеров для ролей В.П.Сукачева и цесаревича Николая, а также волонтеров из Студии исторического танца Центра развития «Юма и Я» и кадетов Иркутского кадетского корпуса. Дал свое согласие на интервью в рамках фильма и мэр г. Иркутска Р. Н. Болотов.

Проект расскажет о приезде цесаревича Николая в Иркутск в связи со строительством Великого Сибирского пути в 1891 году, его встречах с В.П.Сукачевым, знакомстве с городом. По сути, документально-игровой фильм в формате VR соединит в себе общероссийскую (историю строительства Великого сибирского пути), локальную (иркутскую) и две личные истории разноплановых, но очень знаковых для истории страны людей - основателя Иркутского художественного музея, иркутского городского головы, мецената Владимира Платоновича Сукачева и цесаревича Николая, будущего императора Николая II.

Одним из главных действующих героев фильма станет сам Иркутск – старый и новый.

Съемки завершатся до конца года, презентация фильма пройдет уже в начале следующего года.