Спортивную площадку для воркаута установили на бульваре Постышева в Иркутске Фото: Дума Иркутска

Спортивную площадку для занятий воркаутом установили на территории рощи по бульвару Постышева в Иркутске. Объект находится в районе домов №23, 25, 27. На работы было выделено 500 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба городской думы.

- В ближайшее время на детской площадке заменят песочницу, установят качели-гнездо и скамейки с урнами, - рассказали в думе Иркутска.

Кроме того, в 2022 году в роще произошло благоустройство. Там сделали пешеходные дорожки, установили скамейки, урны, снесли аварийные деревья и обрезали здоровые кустарники. Также посадили новые саженцы и установили опоры освещения.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Иркутской области на 19 сентября ликвидирован один лесной пожар.