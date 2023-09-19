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НовостиЭкономика19 сентября 2023 7:42

УФАС проверит рост цен на бензин в Иркутской области

Губернатор Иркутской области встретился с руководителем региональной антимонопольной службы
Елена СИНИЦА
УФАС проверит рост цен на бензин в Иркутской области

УФАС проверит рост цен на бензин в Иркутской области

Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с руководителем региональной антимонопольной службы. Александр Кулиш поднял ряд тем, которые необходимо было коллективно обсудить. Об этом губернатор написал в своем телеграм-канале.

-Одна из тем - контроль цен на бензин. Александр Владимирович рассказал, что сотрудники областного управления проверят возможность манипуляции в мелкооптовой реализации бензина и дизтоплива, - прокомментировал Кобзев.

Антимонопольщики проверят экономическую обоснованность стоимости топлива в регионе.

Ранее сообщалось, что испытательная пожарная лаборатория Иркутской области названа лучшей в Сибири.