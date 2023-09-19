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НовостиПолитика19 сентября 2023 8:36

Начала работу первая сессия ЗС Иркутской области четвертого созыва

Заседание состоялось 19 сентября
Елена СИНИЦА
Начала работу первая сессия ЗС Иркутской области четвертого созыва

Начала работу первая сессия ЗС Иркутской области четвертого созыва

Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Начала работу первая сессия парламента Иркутской области четвертого созыва. Участие в заседании принимали все 45 депутатов. Об этом сообщает пресс-служба ЗС Иркутской области.

-В зале присутствовали губернатор региона Игорь Кобзев, представители федеральных ведомств и регионального правительства, Контрольно-счетной палаты, областной прокуратуры, региональной избирательной комиссии, общественных организаций региона, - говорят в пресс-службе.

На первом заседании депутаты парламента избрали председателя Законодательного собрания Иркутской области. Им стал Александр Ведерников.