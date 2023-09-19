Начала работу первая сессия ЗС Иркутской области четвертого созыва Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Начала работу первая сессия парламента Иркутской области четвертого созыва. Участие в заседании принимали все 45 депутатов. Об этом сообщает пресс-служба ЗС Иркутской области.

-В зале присутствовали губернатор региона Игорь Кобзев, представители федеральных ведомств и регионального правительства, Контрольно-счетной палаты, областной прокуратуры, региональной избирательной комиссии, общественных организаций региона, - говорят в пресс-службе.

На первом заседании депутаты парламента избрали председателя Законодательного собрания Иркутской области. Им стал Александр Ведерников.