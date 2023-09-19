ГУФСИН опубликовала ориентировку сбежавшего из колонии Иркутской области. Фото: ГУФСИН Иркутской области

Жителей Иркутской области просят посодействовать в розыске мужчины, который сбежал из колонии в день своего освобождения. ГУФСИН России по Иркутской области поделилось ориентировкой с описанием осужденного.

- Уроженец Таджикистана Камолжон Калонов 1974 года рождения отбывал наказание на участке колонии-поселения при ИК-19, - рассказывают в ведомстве.

18 сентября было днем окончания срока отбывания наказания, в этот день осужденный сбежал.

На вид мужчине 45-50 лет, рост составляет 176 сантиметров. Он имеет полное телосложение, темные волосы с проседью, темные глаза.

В числе примет мужчины называют шесть шрамов на животе, татуировки на обоих плечах, деформация кистей рук.

Граждан просят посодействовать в розыске мужчины. Контактные телефоны: отдел розыска ГУФСИН России по Иркутской области 8(3952)26-81-24, 26-81-45. дежурная часть ГУФСИН 8(3952)33-97-56, 26-81-59.