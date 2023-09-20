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НовостиОбщество20 сентября 2023 0:04

В Общественной палате Иркутска поддержали строительство военного госпиталя

Учреждение будет находиться на территории городка ИВАТУ
Таисия ЧЕМИСОВА
В Общественной палате Иркутска поддержали строительство военного госпиталя

В Общественной палате Иркутска поддержали строительство военного госпиталя

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Общественная палата Иркутска поддержала строительство военного госпиталя на 150 койко-мест на территории городка ИВАТУ. Об этом сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

- Такое медицинское учреждение в районе будет очень актуально. Важно создать условия лечения и реабилитации военнослужащих ветеранов, сохранив при этом исторически сложившуюся социальную инфраструктуру городка, – сказал председатель палаты Станислав Гольдфарб.

Госпиталь планируют разместить на участке площадью около пяти гектаров. Он находится в собственности муниципалитета. Однако, мэрия готова передать его Министерству обороны России.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Ангарске появится памятник учителю. Его откроют 5 октября.