В Общественной палате Иркутска поддержали строительство военного госпиталя Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Общественная палата Иркутска поддержала строительство военного госпиталя на 150 койко-мест на территории городка ИВАТУ. Об этом сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

- Такое медицинское учреждение в районе будет очень актуально. Важно создать условия лечения и реабилитации военнослужащих ветеранов, сохранив при этом исторически сложившуюся социальную инфраструктуру городка, – сказал председатель палаты Станислав Гольдфарб.

Госпиталь планируют разместить на участке площадью около пяти гектаров. Он находится в собственности муниципалитета. Однако, мэрия готова передать его Министерству обороны России.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Ангарске появится памятник учителю. Его откроют 5 октября.