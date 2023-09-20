32-летний мужчина и 10-летний мальчик пострадали во время пожара в Ангарске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пожар в многоквартирном доме произошел в Ангарске. Два человека получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Ночью 20 сентября очевидцы сообщили в МЧС о пожаре в четырехэтажном доме в 72 квартале Ангарска. На место оперативно прибыли три пожарных расчета. До прибытия сотрудников, из горящего дома самостоятельно эвакуировались шесть человек. Как выяснилось, горела квартира на втором этаже, - рассказывают в региональном МЧС.

Пожарные установили автолестницу, чтобы проверить верхние этажи. Там были замечены люди. Сотрудники МЧС спасли 12 человек, среди них три ребенка.

32-летний житель дома пытался самостоятельно спуститься с балкона квартиры, где началось возгорание. Он прыгнул вниз и ушиб голень, а также получил отравление угарным газом. Еще одним пострадавшим оказался 10-летний мальчик с третьего этажа. Он тоже получил отравление газом. Травмированные были госпитализированы.

Горение ликвидировали за 11 минут. Огонь успел уничтожить вещи. Квартира и подъезд закопчены. Как выяснилось, пожар произошел из-за короткого замыкания. Первым загорелся аккумулятор электровелосипеда.