В Иркутской области ищут мужчину, укравшего спецодежду с балкона Фото: Олег ЗОЛОТО

В Правобережном округе Иркутска полицейские проводят оперативные мероприятия для установления местонахождения подозреваемого мужчины в краже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Местный житель обратился в дежурную часть отдела полиции и сообщил, что на его балконе хранился комплект спецодежды стоимостью примерно 8 тысяч рублей. При возвращении домой он обнаружил, что окно лоджии было открыто, а вещей уже не было, - говорят в полиции.

После изучения записей с камер видеонаблюдения, полицейские обнаружили кадры, на которых запечатлен предполагаемый подозреваемый. Он выглядит на вид 35-40 лет и имеет залысину в лобной части. В момент совершения преступления он был одет в черную мастерку с белыми полосами на рукавах, синие брюки и белые тапочки с черной подошвой.

Кроме того, данный подозреваемый также связывается с несколькими другими кражами, поэтому его разыскивают полицейские.