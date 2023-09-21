В Иркутске временно отключили светофор на перекрестке улиц Напольная и Ленская Фото: Алексей БУЛАТОВ

Светофор на перекрестке улиц Напольная и Ленская временно отключили в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- В связи с плановым отключением электроснабжения, светофорный объект временно работать не будет, - рассказывают в администрации.

Электроснабжение и работу светофора на данном участке восстановят в 17:00 21 сентября.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что пять самолетов, которые летели в Иркутск, направили в другие аэропорты из-за густого тумана, окутавшего город.