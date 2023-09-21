Полиция в Иркутске разыскивает двоих похитителей наушников Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Похитители наушников попали на камеру видеонаблюдения в одном из магазинов электронной техники в Иркутске. Сотрудники полиции ведут поиск подозреваемых. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- С заявлением о краже в полицию обратился специалист магазина электронной техники. С его слов, двое неизвестных хотели купить наушники. Они выбрали понравившуюся модель и отправились на кассу оплачивать товар, - рассказывают сотрудники МВД.

В какой-то момент, один из подозреваемых отвлек внимание продавца и незаметно выкрал наушники с обратной стороны прилавка, после чего похитители скрылись. Сумма ущерба составила около 10 тысяч рублей.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о жительнице Нижнеудинска, которая бросила своего новорожденного ребенка замерзать.