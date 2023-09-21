Не могла успокоить: жительница Усть-Илимска ударила 2-летнего внука за непослушание

Полиция разберется в инциденте, где пенсионерка ударила внука в Усть-Илимске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Усть-Илимске полицейские нашли видеозапись, на которой видно, как пожилая женщина ударила ребенка. Сотрудники правопорядка оперативно установили личность пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Как выяснилось, 68-летняя местная жительница забирала 2-летнего внука из детского сада. Мальчик начал капризничать, и бабушка не смогла его успокоить. Спустя некоторое время, женщина не выдержала истерики ребенка и ударила его, - рассказывают в МВД.

Инспекторы по делам несовершеннолетних, прокуратура и полиция проводят проверку по данному инциденту. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о похитителях наушников, которые были замечены в Иркутске.