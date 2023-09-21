Иркутский госуниверситет получил грант на фильмы о природе Байкала. Фото: Дмитрий КАРНАУХОВ

Команда сотрудников и выпускников Иркутского госуниверситета выпустит третью часть серии короткометражных документальных фильмов «Байкальские зарисовки: Загадки, мифы и природные явления оз. Байкал». Проект в очередной раз получил грант Иркутского областного отделения Русского географического общества.

Такие фильмы снимают в Иркутском госуниверситете уже третий год. Короткие, в несколько минут, ролики представляют собой ответы на интересные вопросы о природе Байкала, раскрывая факты с научной точки зрения, но в доступной форме. Так, например, в новой серии расскажут о том, что такое байкальская рифтовая зона и сколько видов моллюсков живет в нашем уникальном озере. Съемки проходят на природе: красивые кадры, мнения ученых экспертов, элементы анимации - десять фильмов в новой серии будут создавать выпускники биолого-почвенного факультета и руководитель проекта, младший научный сотрудник НИИ биологии ИГУ Дмитрий Карнаухов.

По словам руководителя, у команды уже есть планы на следующую серию.

- Думаем перейти на новый формат фильмов — «путешествие – экспедиция», - рассказал Дмитрий Карнаухов. - Нашим зрителям мы покажем не только «стандартную картинку», но и жизнь самой съемочной группы, рабочий процесс, так называемый «бэкстейдж».