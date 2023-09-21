Капитальный ремонт дороги в Аларском районе Иркутской области почти завершен

На дороге Кутулик-Аларь-Ныгда в Аларском районе завершается капитальный ремонт участка в 15,1 километра. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

На дороге Кутулик-Аларь-Ныгда в Аларском районе завершается капитальный ремонт участка в 15,1 километра. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»: финансирование из федерального и областного бюджетов составило 903,6 млн рублей.

Как отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, именно этот участок дороги долгое время был проблемным.

– Он грунтовый, расположен в низине, в одном уровне с землей, не имел так называемой дорожной одежды, - пояснил Игорь Кобзев. - По этой причине во время дождей и распутицы дорогу заливало водой и грязью, проехать было невозможно. Капитальный ремонт был очень трудоёмким, так как главной задачей специалистов было поднять уровень проезжей части. Работы заняли почти три года и вскоре жители смогут проверить их качество.

За время ремонта был проделан большой объем работ: дорогу подняли, установили 14 водопропускных труб и организовали систему водоотвода. Уже положено асфальтобетонное покрытие. Теперь это двухполосная проезжая часть. Кроме того, в поселке Забитуй и деревне Нарены, которые находятся на этом участке трассы, проложили тротуары, сделали пешеходные переходы и провели уличное освещение.

– Ранее асфальтобетонное покрытие было только на небольшом участке в Забитуе, вся остальная дорога – гравийном исполнении – пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Лобанов.

По словам министра, готовность объекта составляет 92%, сейчас ведется окончательное благоустройство: устанавливаются автобусные остановки, наносится разметка, вскоре появятся дорожные знаки и барьерные ограждения. Окончание ремонта планируется в начале ноября.