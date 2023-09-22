Всероссийский турнир по греко-римской борьбе пройдет в Иркутске. Фото: Олег УКЛАДОВ

XVIII Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе памяти чемпиона Олимпийских игр Константина Вырупаева пройдут в Иркутске с 30 сентября по 1 октября. Об этом сообщает министерство спорта региона.

- Мероприятие пройдет во Дворце спорта «Труд». В турнире примут участие российские спортсмены старше 18 лет с подготовкой не ниже кандидата в мастера спорта, - рассказывают в минспорте.

На ковер выйдут 150 борцов из Приморского, Хабаровского, Красноярского, Забайкальского краев, Иркутской, Новосибирской, Омской, Томской областей и других регионов страны. Наш регион представит 30 спортсменов.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала об отборочном этапе чемпионата "Абилимпикс"-2023, который проходит в Иркутской области.