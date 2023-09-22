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НовостиОбщество22 сентября 2023 3:46

Учения по ликвидации пожара пройдут в аэропорту Иркутска

Жителей города просят соблюдать спокойствие
Таисия ЧЕМИСОВА
Учения по ликвидации пожара пройдут в аэропорту Иркутска. Фото: Международный аэропорт Иркутска

Учения по ликвидации пожара пройдут в аэропорту Иркутска. Фото: Международный аэропорт Иркутска

22 и 26 сентября в аэропорту Иркутска проведут комплексные учения по ликвидации пожара на учебном макете самолета. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

- Будет проведена имитированная «спасательная операция». Так сотрудники и представители взаимодействующих министерств и ведомств отработают действия при авиационном происшествии, включая тушение пожара и эвакуацию пассажиров и экипажа, - рассказывают в Международном аэропорту Иркутска.

Сотрудники аэропорта просят жителей города соблюдать спокойствие и не сеять панику.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что принесет погода в Иркутск и регион 22 сентября 2023 года.