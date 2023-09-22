Показал, где зарыл тело: жителя Забайкалья обвинили в убийстве женщины, которая считалась пропавшей без вести

Жителя Забайкалья обвинили в убийстве пропавшей женщины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

16 сентября 2023 года заявление о пропавшей 32-летней женщине поступило в правоохранительные органы Краснокаменска. Сотрудники полиции вместе со следователями установили, что к убийству причастен 40-летний местный житель. Об этом сообщает СУ СК России по Забайкальскому краю.

- Обвиняемый признался в убийстве и даже показал следователям место, где зарыл тело женщины. Сотрудники назначили проведение комплекса судебных экспертиз: генотипоскопической, медицинской и других, - рассказывают в следственном комитете.

Дом преступника обыскали. Мужчину временно заключили под стражу. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и мотива убийства.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о 16-летней девушке, которая погибла под колесами автобуса в Братске.