Депутаты думы Иркутска обсудили уборку коммунальных отходов в городе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Санитарное состояние контейнерных площадок рассмотрела комиссия по ЖКХ по инициативе депутатов думы Иркутска. Заседание прошло 21 сентября. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

По словам депутатов, уборка мусора не всегда проходит быстро и качественно, ведь нужно не только забирать мусор в баках, но и чистить площадку. Кроме того, по их словам, следует информировать иркутян о том, какой вид отходов убирает региональный оператор, и какой необходимо вывозить самостоятельно.

На некоторых площадках установили камеры видеонаблюдения, которые будут фиксировать разные нарушения.

– В Иркутске много мусора. Наша задача –решить эту проблему. Например, в Хабаровске есть площадки закрытого типа. Вход туда имеют только жители домов, для этого у них есть специальный магнитный ключ. Предлагаю обратиться к вице-мэру Андрею Южакову с просьбой разработать проект площадок подобного типа, – предложил депутат Алексей Колмаков.

Вопрос про состояние контейнерных площадок и вывоз отходов депутаты еще раз рассмотрят в октябре.