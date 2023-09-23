Землетрясение произошло в Бурятии в ночь на 23 сентября

Энергетический класс землетрясения составил 12.1. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Бурятии произошло землетрясение в ночь на 23 сентября. Подземные толчки зафиксированы в 03 часа 31 минуту. Об этом сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

- Его эпицентр был определен в точке с координатами 51.30 северной широты и 100.29 восточной долготы, - говорится в сообщении.

Энергетический класс землетрясения составил 12.1. В селе Орлик Окинского района Бурятии сила толчков земной коры составила 3-4 балла.

Ранее КП-Иркутск сообщала о том, какая погода ждет жителей Иркутской области в выходные дни 23 и 24 сентября.