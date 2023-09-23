Благоустройство Русско-Амурского мемориального комплекса проверили в Иркутске

Стоимость благоустройства составила 19, 5 млн рублей. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Власти проверили благоустройство Русско-Амурского мемориального комплекса в Иркутске. Работы на этом объекте начались в апреле 2023 года и были полностью завершены к началу сентября. Стоимость благоустройства составила 19, 5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Остается менее двух лет до празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Было принято решение за этот период уделить внимание восстановлению памятных мест. Работа идет по всей территории Приангарья. Сегодня приведен в порядок Русско-Амурский мемориальный комплекс в Иркутске, являющийся данью памяти людям, которые встали на защиту нашей страны, - говорится в сообщении.

Благоустройство было выполнено в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». На территории мемориального комплекса высадили ели, оборудовали пешеходные дорожки, установили скамьи и камеры видеонаблюдения, сделали клумбу и освещение. Также был отреставрирован памятный знак в виде звезды, который посвящен солдатам, умершим от ран в госпиталях Иркутска в 1941-1945 годах.

Ранее КП-Иркутск сообщала о том, что в Ангарске планируют построить новый Дворец бракосочетания. Здание возведут на пересечении улиц Зурабова и Троицкой.