16 стендов с легендами и исследованиями известных мест появились на севере Ольхона

16 стендов посвящены местам и объектам, исследованиям и легендам на известных локациях. Фото: пресс-служба ФБГУ «Заповедное Прибайкалье».

На самом популярном у байкальских туристов маршруте «Север острова Ольхон» установили 16 стендов, которые посвящены местам и объектам, исследованиям и легендам на известных локациях. Об этом сообщает пресс-служба ФБГУ «Заповедное Прибайкалье».

- С помощью стендов путешественники могут самостоятельно узнать про самый знаменитый и при этом очень уязвимый мыс острова. Также «заглянуть под воду» Байкала, познакомиться с редкими растениями и исчезающим видом птиц, а еще разобраться в уникальном симбиозе гриба и водоросли и экоэтикете, - говорится в сообщении.

Ранее Комсомолка сообщала, что в Иркутске завершилось благоустройство Русско-Амурского мемориального комплекса. На территории появились новые ели, пешеходные дорожки, скамьи, камеры видеонаблюдения и освещение.