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НовостиОбщество23 сентября 2023 9:55

Стало известно, по каким адресам пройдет отключение света в Иркутске 24 сентября

Отключение света в Иркутске 24 сентября ограничат для проведения плановых работ
Виктория КУДАЕВА
Виктория КУДАЕВА
Отключение света в Иркутске 24 сентября ограничат для проведения плановых работ

Отключение света в Иркутске 24 сентября ограничат для проведения плановых работ

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

24 сентября, в некоторых дома Иркутска будет ограничено электроснабжение. Причиной стало проведение плановых работ на электрических сетях. Информация о том, кого коснется отключение света в Иркутске 24 сентября 2023 года появилась в социальных сетях Иркутской электросетевой компании.

Отключение света в Иркутске 24 сентября 2023

- Электроснабжение ограничат для проведения профилактических, ремонтных и строительных работ на электрических сетях в Ленинском районе города, - говорится в сообщении.

Подробные адреса отключения света в Иркутске 24 сентября 2023 года представлены ниже в таблицах.

24 сентября, в некоторых дома Иркутска будет ограничено электроснабжение. Фото: Свет38

24 сентября, в некоторых дома Иркутска будет ограничено электроснабжение. Фото: Свет38

24 сентября, в некоторых дома Иркутска будет ограничено электроснабжение. Фото: Свет38

24 сентября, в некоторых дома Иркутска будет ограничено электроснабжение. Фото: Свет38

24 сентября, в некоторых дома Иркутска будет ограничено электроснабжение. Фото: Свет38

24 сентября, в некоторых дома Иркутска будет ограничено электроснабжение. Фото: Свет38

Ранее КП-Иркутск сообщала о том, что СК завел уголовное дело по факту нарушений жилищных прав 72-летней пенсионерки в Братском районе. Женщина несколько лет проживает в ветхом аварийном жилье без отопления.