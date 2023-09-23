Отключение света в Иркутске 24 сентября ограничат для проведения плановых работ Фото: Олег РУКАВИЦЫН

24 сентября, в некоторых дома Иркутска будет ограничено электроснабжение. Причиной стало проведение плановых работ на электрических сетях. Информация о том, кого коснется отключение света в Иркутске 24 сентября 2023 года появилась в социальных сетях Иркутской электросетевой компании.

Отключение света в Иркутске 24 сентября 2023

- Электроснабжение ограничат для проведения профилактических, ремонтных и строительных работ на электрических сетях в Ленинском районе города, - говорится в сообщении.

Подробные адреса отключения света в Иркутске 24 сентября 2023 года представлены ниже в таблицах.

24 сентября, в некоторых дома Иркутска будет ограничено электроснабжение. Фото: Свет38

24 сентября, в некоторых дома Иркутска будет ограничено электроснабжение. Фото: Свет38

24 сентября, в некоторых дома Иркутска будет ограничено электроснабжение. Фото: Свет38

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