Посвящение первых суворовцев состоялось в Иркутске 23 сентября

Первые иркутские суворовцы дали клятву любить свою Родину. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутском суворовском военном училище Министерства обороны РФ состоялась торжественная церемония «Посвящение в суворовцы». Учебное заведение открылось в регионе 1 сентября 2023 года и стало первым в Сибирском федеральном округе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Первые иркутские суворовцы дали клятву любить свою Родину, свой народ, быть преданными своей стране, учиться и готовить себя к службе Отечеству. Изучать и знать боевые традиции армии, помнить и выполнять заветы Александра Суворова, отвечать за свои поступки, ценить дружбу и суворовское братство, дорожить честью училища, его славой и традициями, быть достойными высокого звания суворовца, - говорится в сообщении.

После принесения клятвы каждому из воспитанников училища были вручены именные часы от имени главы региона. Также благодарственные письма получили родители первокурсников.

Ранее КП-Иркутск сообщала о том, что 95 кадетов Иркутского и Усольского кадетских корпусов принесли клятву кадета. Торжественная церемония состоялась 22 сентября на площади у мемориала «Вечный огонь».