Житель Киренска получил срок за изготовление оружия Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Киренский районный суд вынес приговор 38-летнему местному жителю, обвиняемому в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, а также незаконном изготовлении оружия. Об этом сообщает ИА "Альтаир".

- В период с 2008 по 2023 годы обвиняемый незаконно приобретал боеприпасы и порох, а также самостоятельно переделывал охолощенные образцы оружия в боевые боеприпасы, - передает СМИ.

В январе текущего года при обыске его дома были обнаружены следующие предметы: ружье Иж-18Е, автомат Калашникова, пистолет Макарова, порох, комплектующие и инструменты для изготовления боеприпасов. По словам обвиняемого, он собирал этот арсенал для охоты.

Суд приговорил мужчину к условному лишению свободы на срок 5 лет и наложил штраф в размере 150 тысяч рублей.