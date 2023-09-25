В Иркутскую область прибыли 9 новых машин скорой помощи

Девять новых машин скорой помощи поступили в четыре медицинских организации Иркутской области. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Девять новых машин скорой помощи поступили в четыре медицинских организации Иркутской области. Ключи от них сегодня вручил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Общая стоимость машин 45 миллионов рублей, работать они будут в Иркутске, Ангарске и Братске.

– Министерство промышленности и торговли Российской Федерации ежегодно поставляет в Иркутскую область автомобили скорой помощи за счёт средств федерального бюджета, – отметил Игорь Кобзев. - С начала 2023 года мы уже получили 21 машину: девять, в том числе один реанимобиль, вручаем больницам сегодня, 12 передали в апреле. До конца года в регион поступит ещё десять автомобилей. Машины распределены с учётом анализа первоочередной потребности, проведенного областным министерством здравоохранения.

По информации областного минздрава, автомобили распределили между Иркутской станцией скорой помощи, областным центром медицины катастроф, Ангарской городской больницей и Братской станцией скорой медицинской помощи. Всего сейчас в регионе работает 439 “скорых” в том числе 296 машин класса В и С. Больше половины из них - моложе 5 лет.

Кроме того, приобретаются для медучреждений и легковые автомобили. Они нужны для того, чтобы врачи могли доехать до пациентов, в том числе в отдаленные населенные пункты, а так же для доставки лекарств и перевозки биоматериалов. Это делается благодаря региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения», который входит в национальный проект «Здравоохранение». С начала этого года районные больницы получили уже 65 машин, еще 9 поступят в ближайшие месяцы.