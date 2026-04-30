В Иркутске 1 мая заработают фонтаны.

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска.

В Иркутске 1 мая 2026 года заработают все четырнадцать фонтанов. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, подрядчик уже завершил подготовку, собрал и смонтировал оборудование, проверил гидроизоляцию, очистил и покрасил чаши, а также подключил воду и электричество.

Вода появится в фонтанах в сквере Кирова, возле гериатрического центра на Ленина, у Дворца спорта «Труд», на площади Конституции, у цирка, на площади 50-летия Октября, у Дома художников, на бульваре Постышева, в сквере Космонавтов, в «Шайбе» на Чкалова, на центральной площади Академгородка, в сквере «Куб» в Топкинском, в сквере «Ирис» на Синюшиной горе и на площади у центрального рынка.

- В течение всего сезона раз в месяц будет проводиться поочередная помывка всех фонтанов. Для этого необходимо отключить оборудование, слить воду, очистить чашу и заполнить ее снова. Такой процесс обычно занимает от одного до трех дней, - рассказала руководитель МКУ «Городская среда» Марина Прокопьева.

На сквере Кирова уже нанесли гидроизоляцию, а в планах на сезон восстановить плиточное покрытие фонтанов на площадях Конституции и 50-летия Октября, а также в сквере Космонавтов. Сезон фонтанов продлится до 30 сентября.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что директора рудника «Ирокинда» задержали после гибели шестерых рабочих под лавиной. Подробности.