В Нижнеудинске выпускница школы стала дроппером и попала под уголовное дело.

В Нижнеудинске полиция завела уголовное дело против одиннадцатиклассницы. Как сообщили КП-Иркутск в МВД и прокуратуре региона, девушка предоставила доступ к своему банковскому счету третьим лицам и помогала переводить похищенные деньги.

Школьница увидела в популярном сервисе коротких видео объявление о легком заработке и связалась с «работодателем». Суть подработки оказалась простой: на ее счет поступали деньги от разных людей, а она отправляла их дальше по присланным реквизитам.

- Мне сказали, что это средства с биржи. Я думала, биржа - это брокерская организация, где продают ценные бумаги на выгодных условиях. Читала об этом в интернете. Обещали процент за каждый перевод. Работа показалась несложной, и я согласилась, - пояснила подросток.

Сначала деньги переводились на ее счет в одном банке, затем уходили на другой, а оттуда уже новым получателям. Полиция вышла на дроппера во время расследования похожего дела. Теперь девушке грозит ответственность за неправомерный оборот средств платежей.

Нижнеудинская межрайонная прокуратура взяла расследование под контроль. Полицейские напоминают, что желание быстро заработать на сомнительных схемах часто оборачивается уголовным делом и испорченной репутацией.

