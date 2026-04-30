Эксперт предупредила о главном риске застолья в майские праздники.

Гастроэнтеролог Инга Колесник в разговоре с NEWS.ru предупредила об опасности, которая поджидает любителей отдыха на природе. Жирное мясо в сочетании с алкоголем наносит серьезный удар по желудку и легко обостряет хронические болезни. Особенно рискуют те, у кого есть камни в желчном пузыре, панкреатит или проблемы с пищеварением.

- С майскими пикниками важно быть осторожными тем людям, у кого есть желчнокаменная болезнь, панкреатит и функциональные расстройства. В этих случаях избыток жирного мяса и алкоголя может спровоцировать обострение заболевания и привести к боли и тяжелым последствиям, - объяснила врач.

Чтобы не испортить выходные, Колесник советует не садиться за стол голодным, начинать вечер с овощей и не запивать шашлык спиртным. Есть лучше медленно и с паузами, давая организму время справиться с нагрузкой. Тогда праздничный пикник не превратится в испытание для здоровья.

