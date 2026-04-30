В Бурятии директора рудника, где погибли рабочие, отправили под домашний арест

В Бурятии директора рудника «Ирокинда», где погибли рабочие, отправили под домашний арест на месяц и 29 суток. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре республики.

Напомним, 28 апреля 2026 года в Муйском районе снежная лавина сошла на шестерых человек в возрасте от 19 до 55 лет. Их тела нашли спасатели и подняли из-под завалов. Еще троим рабочим удалось выжить, они выбрались самостоятельно.

Позже следователи задержали директора рудника. Он знал об опасности, но все равно отправил людей расчищать площадку у штольни №90. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования. Уголовное дело заведено по статье о нарушении правил безопасности.

