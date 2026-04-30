Движение на ж/д переезде Тайшет – Байроновка временно перекроют 1 мая 2026 года. Как сообщает «Тайшет24» со ссылкой на Госавтоинспекцию, ограничение будет действовать с 01:30 до 11:30 по местному времени.

- В указанный период проезд через переезд для гражданского транспорта будет полностью закрыт, - уточнили в пресс-службе полиции.

Исключение сделано только для экстренных оперативных служб. В случае необходимости, будет задействован альтернативный маршрут: М-53, съезд на Индустриальную к станции Акульшет, далее под железнодорожным мостом.

Автоинспекторы просят водителей заранее планировать маршруты и по возможности воздержаться от поездок через ж/д Тайшет – Байроновка 1 мая в указанный промежуток времени.

