Специалист развеял миф о губительном вреде отдушек парфюма

Врач терапевт Андрей Кондрахин в беседе с NEWS.ru опроверг мнение о том, что отдушки в парфюмерии могут вызывать бесплодие и импотенцию. Обсуждалось, что вещества якобы могут разрушать ДНК, накапливаясь в организме.

- Если задуматься о том, как давно люди пользуются духами и как прочно они вошли в нашу жизнь, становится ясно: если бы от ароматов был вред, люди бы давно перестали существовать. Парфюмерия – это уже часть повседневности, так что серьезный вред от нее маловероятен. Главное, это сколько всего кожа впитывает и как именно накапливаются фталаты, - подчеркнул специалист.

Кожа просто не способна впитать столько вредных веществ, чтобы это вызвало проблемы с репродуктивным здоровьем или мужской силой. Когда вы принимаете что-то внутрь, оно сразу попадает в кровь через желудок, а вот ароматизаторы через кожу проникают совсем иначе, не так прямо.