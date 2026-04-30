«Узнавали данные карт у подростков за деньги»: группа людей незаконно проводила финансовые операции

В Пермском крае четверых людей обвиняют в незаконном обороте денег

В Пермском крае четверых людей обвиняют в незаконном обороте денег. Организатором схемы выступил 20-летний житель региона. Он начал с покупки и использования чужих банковских карт, а затем вовлёк в преступную деятельность 18-летнего знакомого, 16-летнюю девушку и ещё одну участницу 17 лет. Об этом сообщает пермское издание Business Class со ссылкой на СК.

- С ноября по декабрь 2025 года обвиняемые получали во временное пользование реквизиты и доступ к банковским картам более чем 10 подростков, выплачивали им вознаграждение -около 1 000 рублей в сутки и использовали карты для проведения финансовых операций, - уточнили в пресс-службе ведомства.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли телефоны, компьютерную технику, банковские карты и наличные средства на сумму свыше 200 тысяч рублей. Организатор схемы заключён под стражу. Расследование продолжается.