В Иркутской области мотоциклист получил арест за разбитое лобовое стекло автомобиля Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

В Иркутской области полицейские задержали мотоциклиста, который разбил лобовое стекло легкового автомобиля ногами, а затем скрылся с места ДТП. Происходящее зафиксировали на видео и опубликовали в соцсетях. Об этом КП-Иркутск стало известно от пресс-службы МВД региона.

- Нарушителем оказался 33-летний мужчина. Выяснилось, что он ранее был судим за езду в нетрезвом виде и не имеет водительских прав, - пояснили в полиции.

После того как правоохранители установили личность мотоциклиста, в отношении него составили пять административных протоколов. Суд назначил мужчине административный арест на двое суток и штраф в размере 15 тысяч рублей. Теперь нарушитель изолирован от общества. А сам мотоциклист извинился за свое поведение перед женщиной, чье авто пострадало, а также перед другим участникам дорожного движения.