В майские праздники в Иркутске на Ангару выйдут речные трамвайчики.

В майские праздники речные трамвайчики «Москва-67» и «Сокол» вновь отправятся в плавание по Ангаре в Иркутске. Об этом сообщается на сайте Восточно-Сибирского речного пароходства.

- Рейсы теплохода «Москва-67» запланированы на 1, 2 и 3 мая. Место посадки или высадки: пристань на бульваре Гагарина. Длительность прогулки составляет 1 час.

А 2 и 3 мая теплоход «Сокол» будет курсировать по новому маршруту, который будет длиться 30 минут - от бульвара Гагарина до острова Юность. Первый рейс стартует именно с бульвара Гагарина. Теплоходы будут ездить с двух часов дня до семи вечера, отправляясь по мере формирования группы. Билеты можно будет купить прямо перед посадкой, на самом теплоходе.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что бортпроводник из столицы Приангарья вышла в полуфинал конкурса «Топ стюардесс-2026». За 4,5 года работы в небе сибирячка повидала всякое. Подробности.