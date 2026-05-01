В Усолье-Сибирском на пожаре в многоквартирном доме спасли трех человек Фото: ГУ МЧС по Иркутской области.

В Усолье Сибирском на пожаре спасли трёх человек. Это произошло утром 30 апреля на четвертом этаже многоквартирного жилого дома на улице Луначарского. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МЧС России региона.

- Огонь возник из-за короткого замыкания проводки в электрощитке, - уточнили в пресс-службе ведомства.

На место происшествия оперативно прибыли 8 пожарных с привлечением трех единиц спецтехники. Им удалось спасти нескольких жильцов. Их вывели из задымленного подъезда. Еще двое человек эвакуировались самостоятельно. Огонь затронул площадь в 0,5 кв. м. Пламя оперативно потушили.

МЧС России напоминают о мерах пожарной безопасности: нужно следить за исправным состоянием электроприборов, не перегружать электросеть, доверять ремонт техники только квалифицированным специалистам. Необходимо установить в доме пожарный извещатель и купить огнетушитель.